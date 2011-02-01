-EVİNDE HAFTAYI ES GEÇMEDİ ESKİŞEHİR (A.A) - 31.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor-Konyaspor maçı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Konyaspor'lu Robak, Eskişehirspor defansını oyundan düşürdü. Robak'ın şutunda top kale direğinin yanından auta çıktı. 57. dakikada Tello'nun sol kanattan kullandığı korner atışında arka direkte bulunan Volkan, topu kontrol etti. Volkan'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 67. dakikada Eskişehirspor atağında Alper'in verdiği pasta ceza sahası dışındaki Ümit, topla buluştu. Ümit'in sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı. 84. dakikada ceza sahası içine kullanılan serbest atışta Diego topa kafayla vurdu. Konyaspor kalecisi Pawelek, Diego'nun kafasından gelen topu güçlükle önledi. Pawelek'ten dönen topa dokunan Sezer, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0 88. dakikada Pele'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Batuhan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi çalımlamaya çalışan Batuhan, pozisyonunu kaybetti. Eskişehirspor maçı 1-0 kazandı. Stat: Atatürk Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu xxx, Serdar Akçer xxx, Serkan Akal xxx Eskişehirspor: Ivesa x, Sezgin xx, Nadareviç xx, Diego xx, Volkan xxx, Sezer xxx, Pele x, Burhan xx (Dk. 59 Batuhan x), Tello x (Dk. 83 Serdar ?), Alper xxx (Dk. 80 Bülent ?), Ümit xx Konyaspor: Pawelek x, Erdinç x, Kamil xx, Mehmet x, Barbaros xx (Dk. 81 Serkan ?), Emre x (Dk. 68 Ali x), Hakan x, Musa x, Adnan xx (Dk. 89 Perez ?), Ertuğrul x, Robak x Gol: Dk. 84 Sezer (Eskişehirspor) Sarı kartlar: Dk. 60 Sezer (Eskişehirspor), Dk. 26 Ertuğrul, Dk. 40 Barbaros, Dk. 60 Kamil, Dk. 83 Erdinç (Konyaspor)