-Evinde güldü ESKİŞEHİR (A.A) - 29.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Eskişehirspor-Samsunspor maçı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 9. dakikada Eskişehirspor atağında Kamara, topu ceza sahası içindeki Alper'e verdi. Alper'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ahmet'in üzerinden filelerle buluştu: 1-0 37. dakikada Samsunspor atağında Adem'in sağ kanattan Eskişehirspor ceza sahasına yaptığı ortada Samsunsporlu futbolcular topa dokunamadı. Meşin yuvarlak, kalenin sağından auta gitti. 44. dakikada Murat, sağ kanattan yaptığı ortada topu Bance ile buluşturdu. Bance'ın şutunda kaleci İvesa, topu bloke etti. İvesa'dan dönen topu ise Adem önünde buldu. Bu futbolcunun şutunda yine kaleci İvesa, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Öte yandan, Eskişehirsporlu taraftarlar açık tribünde, Eti'nin Van'daki depremzedeler için 1 milyon lira yardım yapmasına atfen, ''Eti, bizim üstümüzdeki enkazı da kaldırın'' pankartı açtı. -İkinci yarı- 62. dakikada Samsunspor atağında Zenke'nin ceza sahası içinde attığı şutta kaleci İvesa'yı geçen topu Ekigho önünde buldu. Ekigho'nun şutunda meşin yuvarlak auta çıktı. 77. dakikada Tello, çalımlarla ceza sahası önüne kadar geldi. Kaleci Ahmet'in önde olduğunu fark eden Tello'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, kalenin üzerinden oyun alanını terk etti. 86. dakikada Bance, Zenke'den aldığı topu Fink'e verdi. Fink'in ceza sahası dışından attığı şutta kaleci İvesa, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Karşılaşma, Eskişehirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.