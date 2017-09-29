Evinde fuhuş yaptırdığı iddiasıyla tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da kadınlara evinde fuhuş yaptırdığı iddiasıyla polis tarafındran gözaltına alınan 43 yaşındaki Ender Özkök, tutuklandı.

Olay, dün İlkadım İlçesi Zafer Mahallesi\'nde meydana geldi. Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları istihbarat çalışmasında bekar olan Ender Özkök\'ün evinde kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdığını belirledi. Yapılan tespitin ardından dün gece sivil ekipler şüphelinin evinin önünde beklemeye başladı. İddiaya göre Ender Özkök\'ün evinden çıktığı tespit edilip durdurulan bir erkek, evde bir kadınla para karşılığı birlikte olduğunu söyledi. Bunun üzerine eve baskın yapan polis 2 kadın ve Ender Özkök\'ü yakalayarak gözaltına aldı. Kadınlar ifadeleri alındıktan sonra haklarında idari işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanarak bugün \'fuhuş için yer temin etmek\' ve fuhuşa aracılık etmek\' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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