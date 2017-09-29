T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evinde fuhuş yaptırdığı iddiasıyla tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da kadınlara evinde fuhuş yaptırdığı iddiasıyla polis tarafındran gözaltına alınan 43 yaşındaki Ender Özkök, tutuklandı

29 Eylül 2017 17:34

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da kadınlara evinde fuhuş yaptırdığı iddiasıyla polis tarafındran gözaltına alınan 43 yaşındaki Ender Özkök, tutuklandı.
Olay, dün İlkadım İlçesi Zafer Mahallesi\'nde meydana geldi. Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları istihbarat çalışmasında bekar olan Ender Özkök\'ün evinde kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdığını belirledi. Yapılan tespitin ardından dün gece sivil ekipler şüphelinin evinin önünde beklemeye başladı. İddiaya göre Ender Özkök\'ün evinden çıktığı tespit edilip durdurulan bir erkek, evde bir kadınla para karşılığı birlikte olduğunu söyledi. Bunun üzerine eve baskın yapan polis 2 kadın ve Ender Özkök\'ü yakalayarak gözaltına aldı. Kadınlar ifadeleri alındıktan sonra haklarında idari işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 
İl Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanarak bugün \'fuhuş için yer temin etmek\' ve fuhuşa aracılık etmek\' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HakanDHASAMSUNEnderOlayZafer MahallesiAhlak Büro AmirliğineYapılanBununKadınlarEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24