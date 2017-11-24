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Evinde fenalaştı, hastanede öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşan Mehmet Ç

24 Kasım 2017 13:07

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşan Mehmet Ç. (33) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Ali Fuat Erden Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Ç.\'yi odasında hareketsiz bulan ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Mehmet Ç., ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alan ve uyuşturucu madde kullandığı tahmin edilen Mehmet Ç., kurtarılamadı. Mehmet Ç.\'nin cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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