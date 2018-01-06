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Evinde fenalaşan üniversite öğrencisi öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, kaldığı evde fenalaşan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Emre Özdemir (21), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

06 Ocak 2018 16:42

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, kaldığı evde fenalaşan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Emre Özdemir (21), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3145 Sokak\'ta oturan Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1\'inci sınıf öğrencisi Emre Özdemir, bu sabah arkadaşları ile birlikte kaldığı evde fenalaştı. Özdemir\'i hareketsiz halde gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Emre Özdemir, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Özdemir, kurtarılamadı. Özdemir\'in cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emre Özdemir\'in ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

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