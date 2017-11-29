Evinde esrar ve ruhsatsız av tüfekleriyle yakalanıp, tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, evinde 10 kilo 200 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 17 bin 600 TL ve ruhsatsız 8 av tüfeğiyle yakalanan 1 kişi, tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Tavas\'ın kırsal Alpa Mahallesi\'nde uyuşturucu satışı yapıldığını belirleyip, bir eve dün operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 10 kilo 200 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 17 bin 600 TL, ruhsatsız 8 av tüfeği, esrarın tartılması için kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildi. Evde yakalanarak, gözaltına alınan 1 kişi ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI