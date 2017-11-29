T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evinde esrar ve ruhsatsız av tüfekleriyle yakalanıp, tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, evinde 10 kilo 200 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 17 bin 600 TL ve ruhsatsız 8 av tüfeğiyle yakalanan 1 kişi, tutuklandı

29 Kasım 2017 20:08

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, evinde 10 kilo 200 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 17 bin 600 TL ve ruhsatsız 8 av tüfeğiyle yakalanan 1 kişi, tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Tavas\'ın kırsal Alpa Mahallesi\'nde uyuşturucu satışı yapıldığını belirleyip, bir eve dün operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 10 kilo 200 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 17 bin 600 TL, ruhsatsız 8 av tüfeği, esrarın tartılması için kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildi. Evde yakalanarak, gözaltına alınan 1 kişi ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHADENİZLİTL veDenizliJandarma Komutanlığı KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleTavasAlpa MahallesiEvdeTLFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24