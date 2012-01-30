-Evinde eroin bulunan öğretmen tutuklandı HAKKARİ (A.A) - 30.01.2012 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde evinde bir miktar Afyon sakızı ve eroin bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan vekil öğretmen, tutuklandı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında vekil öğretmenlik yapan S.K'nın evinde arama yapıldı. Aramada, şeffaf bantlarla sarılı 3 poşette toplam 1 kilo 362 gram Afyon sakızı ile 364 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili Yüksekova'da vekil öğretmenlik yaptığı öğrenilen S.K. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.