Evinde çıkan yangında öldü

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde Şaban Gülmez (82), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Malkara ilçesinin kırsal Evrenbey Mahallesi\'nde sabaha karşı Şaban Gülmez\'in yalnız yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Çalışmalar sırasında içeri giren ekipler, Şaban Gülmez\'in cansız bedenine ulaştı. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında kopan elektrik kablolarıyla temas eden bitişikteki ağılda bulunan koyun da akıma kapılıp telef oldu.

Yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan Şaban Gülmez\'in cesedinin otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderileceği belirtildi.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



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