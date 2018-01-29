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Evinde çıkan yangında öldü

Vahit İŞBAŞARAN/DEMİRKÖY (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ’nin Demirköy ilçesine bağlı Sislioba köyünde Cevat Abakoz (72), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

29 Ocak 2018 17:42

Vahit İŞBAŞARAN/DEMİRKÖY (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ’nin Demirköy ilçesine bağlı Sislioba köyünde Cevat Abakoz (72), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü.
Sislioba köyünde Cevat Abakoz\'un yalnız yaşadığı evde, gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören komşularının ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Evde yapılan incelemede, Cevat Akaboz\'un cesedi bulundu.
Akaboz\'un cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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