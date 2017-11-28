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Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kadın hastanede öldü

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılan Sevim Ünalır (44), kurtarılamadı

28 Kasım 2017 16:13

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılan Sevim Ünalır (44), kurtarılamadı.
Olay dün akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi Aziz Bolel Caddesi\'nde meydana geldi. Sevim Ünalır\'ın kaldığı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Evden dumanların çıktığı gören komşuları durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü. Dumandan etkilenen Sevim Ünalır, 112 ambulansı ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ünalır, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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