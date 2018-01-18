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Evinde çıkan yangın sırasında kalp krizinden öldü

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde İbrahim Dombaycı (55), evinde çıkan yangını söndürülme çalışmalarını izlerken, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü

18 Ocak 2018 21:38

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Emet ilçesinde İbrahim Dombaycı (55), evinde çıkan yangını söndürülme çalışmalarını izlerken, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.
Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde, İbrahim Dombaycı\'ya ait tek katlı evin bacasından yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Emet ve Çavdarhisar belediyelerinin itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Müdahale sırasında evsahibi İbrahim Dombaycı, kalp krizi geçirdi. 112 ambulans şoförlüğünden emikli olduğu belirtilen Dombaycı\'ya olay yerine gelen 112 ambulansındaki sağlık ekibi müdahalede bulundu. Ancak tüm çabalara karşın Dombaycı, kurtarılamadı.
İtfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürülen evde yaklaşık 50 bin liralık maddi hasar oluştuğu belirtildi.

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