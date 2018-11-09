Evinde çelik yelek ve silah bulunan uyuşturucu satıcılarına tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, polisin düzenlediği operasyonda, evinde çelik yelek ve silah bulunan 2 uyuşturucu ticareti şüphelisi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla takibe aldığı H.Ç.\'nin Çıksorut Mahallesi\'ndeki evine, savcılık kararıyla operasyon düzenledi. H.Ç.\'nin gözaltına alındığı evde yapılan aramada polis ekiplerince 1 operasyonel çelik yelek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi ile satışa hazır uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, H.Ç. ile birlikte hareket ettiği saptanan M.T.\'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



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