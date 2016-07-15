Evinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Antep'te 33 yaşındaki Fatma Ağgül, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı. Ağgül'ü uzun süre arayıp haber alamayan yakınları polise haber verdi. Polis, Ağgül'ü evinde karnından bıçaklanmış halde buldu..

DHA'nın haberine göre, olay öğleden sonra Antep'in Gümüştekin Mahallesi’nde meydana geldi. Fatma Ağgül'ü telefonla arayıp uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polisler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Ağgül’ü kanlar içerisinde yaralı buldu. Sol karın bölgesine aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Ağgül, olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Fatma Ağgül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ağgül’ün cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülürken, polis Ağgül'ün bıçaklayan kişinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.