Evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta memur emeklisi Ali Galip Atısever (61) yalnız yaşadığı evinde 10 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Kaleardı Mahallesi Mum Baba Caddesi\'nde bulunan Zümrüt Apartmanı\'nın 1\'inci katında meydana geldi. 6 yıl önce eşinden boşanan ve evde yalnız yaşayan Ali Galip Atısever\'den bir süredir haber alamayan komşuları durumdan şüphelenince yakınlarına haber verdi. Eve gelen Atısever\'in kızı Semiha Atısever, babasını evin salonunda yerde hareketsiz halde buldu. Daha sonra durum 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sevk edilen sağlık ekipleri Atısever\'in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri yaptığı incelemede bu kişinin 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Eve gelen Ali Galip Atısver\'in yakınları ve kızları Emine ile Semiha Atısever birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Semiha Atısever, \"Güçlüydü o yıkılmazdı, kesin tanıdığı birileri öldürdü babamı\" diye feryat etti. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Atısever\'in bir süre önce kızı Emine\'yi nişanlamak için bankadan kredi çektiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Aydoğan, evin kapısında zorlama tespit edilmediğini ve olay öncesi bir boğuşma olduğunu belirlediklerini söyledi. Atısever\'in cesedi olay yerindeki inceleme ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlı veya zanlılarını belirlemek için çalışma başlattı.



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