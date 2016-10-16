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Dünya

Evinde 55 kilo altın bulunan kişi gözaltına alındı

Altınların değeri yaklaşık 1,5 milyon dolara denk geliyor

16 Ekim 2016 23:31

Bolivya polisi, evinde 55 kilogram ağırlığında altın bulunduran ABD vatandaşını gözaltına aldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, polis yetkilisi Santiago Delgadillo, evinde 55 kilogram ağırlığında altın olduğu belirlenen 76 yaşındaki ABD'li Robert Agnew Meyer'in gözaltına aldığını açıkladı. Meyer'in yanında az miktarda uyuşturucu ve birkaç kilogram da gümüş para bulunduğunu belirten Delgadillo, altının değerinin yaklaşık 1.5 milyon dolara denk geldiğini ifade etti.

Delgadillo, ABD vatandaşı Meyer hakkında kaçakçılık suçuyla inceleme başlatıldığını ancak henüz hakkında bir suçlama olmadığını kaydetti.

 

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