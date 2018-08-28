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Evinde 422 parça tarihi eser ele geçirildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesindeki evde arama yapan jandarma ekipleri, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 422 parça tarihi eser ele geçirdi

28 Ağustos 2018 16:08

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Tavas ilçesindeki evde arama yapan jandarma ekipleri, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 422 parça tarihi eser ele geçirdi.
Yorga Mahallesi\'nde yaşayan kişinin evinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını öğrenen jandarma, dün operasyon düzenledi. Evde arama yapan jandarma ekipleri, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 167 sikke, 2 bronz heykel ve 253 süs eşyası ele geçirdi. Toplam 422 parça tarihi esere el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Tarihi eserler ise Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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