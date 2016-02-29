Evinde 113 kedi besleyen kadına dava

Hayvanları koruma derneği, Fransa'nın doğusundaki Vosges bölgesi Remiremont kabasında bir kadını, evinde 113 kedi beslediği için şikayet etti.

Posta'da yer alan habere göre, bölgedeki hayvanları koruma derneği, kirayı ödemediği için 8 ay önce evden atılan kadının gereklibakımı ve gıdayı sağlayamadığı gerekçesiyle 113 kedinin koruma altına aldığını ama bunlardan önemli bir kısmının telef olduğunu açıkladı.

Derneğin gönüllü elemanları tarafından bakıma alınan kedilerin hiç birisinin aşısının olmadığı ortaya çıktı.

Kedileri için ayda 750 EURO harcadı

Derneğin kadın aleyhine başvurusu üzerine açılan davada, ismi açıklanmayan kadın,

"Bakamayacağı kadar kediyi evinde tutup hayvanlara kötü muamele etmek" suçuyla yargılanmaya başladı.

İlk duruşmada kendini savunan kadın, hayvanlara iyi bakmadığı suçlamasını reddetti ve kedileri için ayda 750 Euro harcadığını iddia etti.

Kadının mahkemenin tahliye kararıyla boşalttığı evin ise hayvan pislikleri yüzünden adeta harabe haline geldiği bildirildi.

Mahkemenin konuyla ilgili kararını 17 Mart’ta vermesi bekleniyor.