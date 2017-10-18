Evinde 10.5 kilo uyuşturucuyla yakalandı, tutuklandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde evinde 10 kilo 667 gram esrar ele geçirilen 38 yaşındaki V.G., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli ve Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen V.G.\'yi gözaltına aldı. V.G.\'nin Ereğli ve Alaplı\'da bulunan evlerinde yapılan aramalarda 10 kilo 667 gram esrar, 365 gram hintkeneviri tohumu ve 14 kök hintkeneviri ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen V.G., nöbetçi mahkemece, \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.



FOTOĞRAFLI