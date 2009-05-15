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Dünya

Evin yanına uçak düştü: 6 kişi öldü

15 Mayıs 2009 10:49

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'de küçük bir uçağın havaalanı yakınındaki bir evin yanına düştüğü, kazada 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Guatemala'nın Francisco Marroquin Üniversitesi yetkilileri, uçaktaki 4 yolcunun üniversitede görevli profesör olduğunu, uçakta ayrıca başka bir yolcu ile pilotun bulunduğunu bildirdi.

Sivil Havacılık idaresi yetkilileri de, uçağın uçuş planında pilot dahil 6 kişi bulunduğunun kaydedildiğini belirterek, yakındaki La Aurora havaalanından kalkan uçağın komşu ülke Belize'ye gitmekte olduğunu söyledi.

İtfaiye yetkilileri ise, enkaza dönüşen uçak içindeki ceset sayısını henüz teyit edemediklerini, halen alevler içinde olan enkaza yaklaşmanın çok güç olduğunu, söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Uçağın düştüğü yerdeki evin de alevler içinde kaldığını belirten yetkililer, söz konusu evde birilerinin olup olmadığının ise henüz bilinmediğini söyledi.

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