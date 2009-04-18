Evin üzerine düşen uçağın pilotu öldü

ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kenti yakınlarında bir evin üzerine düşen uçağın 80 yaşındaki pilotunun öldüğü bildirildi.



Broward İlçe Şerifi Al Lamberti yaptığı açıklamada, dün Oakland Park'ta düşen Cessna 421 tipi uçağın pilotu Cecil A. Murray'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.



Lamberti, uçağın düştüğü sırada evde kimsenin bulunmadığını söyledi. Evi ikiye ayıran uçakta başka yolcu bulunmadığı bildirildi.

Murray'in Fort Lauderdale havaalanından kalktıktan kısa bir süre sonra kuleye mekanik ve motor arızası bildirdiği, yetkililerin bunun üzerine pilottan geri dönmesini istediğini ve hatta uçağın inmesi için bir pisti boşalttıkları kaydedildi. Ancak Murray'ın kuleyi aramasından sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi. (aa)