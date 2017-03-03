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Evin önündeki aracı kundakladılar

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde gece saatlerinde sokağa giren bir kişi bir süre bekledikten sonra aracı ateşe verip hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor

03 Mart 2017 22:48

Çorum’un Sungurlu ilçesindeki araç yangının kundaklama sonucu meydana geldiği belirlenirken, polis ekipleri aracı yakan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Çarşamba günü gece saat 02.30 sıralarında Fatih Mahallesi Adem Perdal Sokak’ta park halindeki Zeki Uzunbacak’a ait olduğu öğrenilen 19 SU 721 plakalı araç yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

Bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan inceleme sonrası aracın kundaklandığı tespit etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde gece saatlerinde sokağa giren bir kişi bir süre bekledikten sonra aracı ateşe verip hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Bölgede bulunan binalardan ve iş yerlerinden güvenlik kamerası kayıtlarını alıp inceleyen ekipler aracı yakan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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