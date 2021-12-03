Evin eski çalışanı ifade verdi: Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein'in gözlerine bakmamızı yasaklamıştı

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlusu Jeffrey Epstein’in evinde eski bir çalışan olan Juan Alessi, suç ortaklığıyla yargılanan Ghislaine Maxwell’in evde katı kuralları olduğunu, Epstein’in gözlerine bakmayı yasakladığını söyledi.

BBC’de yer alan habere göre, Ghislaine Maxwell’in Epstein’in istismar ve seks ticareti ağında suç ortaklığıyla yargılandığı davada evde eskiden çalışan Juan Alessi ifade verdi.

Juan Alessi, Ghislaine Maxwell’in “evin hanımı” olarak davrandığını, personelin Epstein’in gözlerine bakmasını yasakladığını söyledi.

Alessi, kendi çalıştığı dönem eve iki reşit olmayan kızın getirildiğini de söyledi.

Jeffrey Epstein, 2019 yılında kaldığı cezaevinde yaşamına son vermişti. 2020’de tutuklanan Ghislaine Maxwell, istismarın bir parçası olarak yargılanıyor. Maxwell, hakkındaki suçlamaları reddediyor.