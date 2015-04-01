'Evin direği' yarışmasının birincisi 43 yıl erkek kılığında gezen kadın oldu

Mısır’da sosyal yardımlaşma derneklerinin düzenlediği “evin direği” yarışmasında bir kadın birinci oldu. Yabancı basının da ilgi odağı olan bu kadın, tek başına evini geçindirebilmek için 43 sene ‘erkek kılığında’ yaşayan Sisa Abu Dooh’tu. Dooh bu süre içinde her türlü ‘erkek işi’ni yaptı.

Evrensel’in haberine göre, Sisa Abu Dooh 63 yaşında, kız çocuğu sahibi bir annedir. Sisa, kızına hamileyken eşini kaybeder. Tek gelirlerini de böylece kaybetmiş olur. Devlet ise yoksulluk geliri bağlamayı reddeder. Saçını kazıtır, başka bir kasabaya göç eder ve kendini erkek olarak tanıtır. Sisa yaşamının o zamanına kadar bile Mısır’da kadın olarak yaşamanın zorluğunu biliyorken, dul bir kadının başına gelecekleri tahmin etmesi zor olmamıştır. Erkek olmanın hem kendini tacizden koruyacağını hem de iş olanağı sağlayacağını düşünür.

43 sene ‘erkek’ gibi yaşadı

Böylelikle kendisini erkek olarak tanıtınca en azından dilenmekten öte, duvar işçiliği, ayakkabı boyacılığı gibi işlerde çalışabileceğini düşünür ve çalışır da. Kısa bir süreliğine bile sürdürülemez gözüken bu durumu Sisa tam kırk üç sene sürdürür.

Yirmi sene sonra kızı Houda evlenir. Kızının kocasına bile kadın olduğunu söylemeyen Sisa artık eve çift gelir geldiği için bir nebze olsun rahatlamıştır ama hayatın bu kadar az dramatik olmasına Sisa alışık değildir. Derken kızının eşi yatalak kalır. Sisa için hayat normal çilekeşliğine dönmüştür. Artık evde bakacak bir kişi daha vardır ama Sisa yılmaz. İnşaatlarda çalışmaya devam eder çıkınca da sokaklarda ayakkabı boyar.

Tek yapamadığı ‘erkek muhabbeti’ oldu

Sisa’ya ‘Evin Direği’ yarışmasında “erkek gibi” davranırken en çok nerede zorlandığı sorulduğunda “Sanırım herkes fiziki olarak zorlandığımı düşünecektir ama ben o konuda hiç zorlanmadım. Hatta her kadının en az erkekler kadar yük çekebileceğini, en az onlar kadar dayanıklı olduğunu düşünüyorum, beni en çok zorlayan şey erkeklerin bir kadına laf attığında, kadınlarla olan ilişkilerinden bahsettiklerinde onlardan biriymişim gibi davranmaya çalışmaktı. Zaten onu da beceremedim. O tür muhabbetler açıldığında hep kaçamak davrandım” dedi

Sisa şu anda 63 yaşında, sadece kendisi ve kızının bildiği bir yerde hayatına erkek olarak devam ediyor.