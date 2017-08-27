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Evin deposunda yangın çıktı, ormana sıçramadan söndürüldü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi Turunç Mahallesi'nde bir evin bitişiğindeki depoda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

27 Ağustos 2017 20:51

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi Turunç Mahallesi\'nde bir evin bitişiğindeki depoda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.
Yangın saat 16.00 sıralarında Marmaris İlçesi\'ne 23 kilometre uzaklıktaki Turunç Mahallesi\'nde bir evin bitişiğindeki tekstil malzemesi ve eşya dolu depoda meydana geldi. Dumanları gören ev sahibi itfaiye ve jandarmayı aradı. Gelen itfaiye ekibi alevleri, kızılçam ormanına 10 metre kala kontrol altına aldı ve söndürdü. Depodaki tekstil malzemeleri ve eşya tamamen kül oldu.
Jandarma soruşturma başlatırken, elektrik tesisatının olmadığı depoda yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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