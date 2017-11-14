Evin damında kendini astı

Safiye TARI GÜNER / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Biga İlçesinde, evli ve 3 çocuk babası Naim Filiz kendini evin damına asarak intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Kırsal Kocagür Mahallesi\'nde meydana geldi. Evin damına giren yakınları, Naim Filiz\'in kendisini astığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Filiz\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftçilik yapan Naim Filiz\'in borçları olduğu ve bunalıma girdiği öne sürüldü. Filiz\'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Bursa Adlı Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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