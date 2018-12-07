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Evin çatısındaki şüpheli, polisten kaçarken su kuyusuna düştü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, müstakil evin çatısındaki şüpheli C

07 Aralık 2018 22:44

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde, müstakil evin çatısındaki şüpheli C.B., polislerin geldiğini görüp kaçmaya çalışınca su kuyusuna düşerek bacağını kırdı. İtfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye götürülen C.B., tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Atıfbey Mahallesi\'ndeki müstakil evin çatısında meydana geldi. Evin çatısında şüpheli bir kişi olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin \'dur\' ihtarına uymayan şüpheli C.B., kaçmaya çalıştı. Bir süre kaçan C.B., kullanılmayan eski su kuyusuna düştü. Polislerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından C.B.\'yi kuyudan çıkardı. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi\'ne götürülen ve bacağının kırıldığı tespit edilen C.B., tedavisinin ardından taburcu edilerek, gözaltına alındı.

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