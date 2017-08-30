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"Evim adliyenin karşısında, el sallasalar görürüm" diyen 'FETÖ'den tutuklu polis, tahliyesini istedi

"Yozgat küçük bir yer. Telefonla aramasalar bile görebilirim"

30 Ağustos 2017 13:07

Erzurum'da FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen polis memuru Osman G., 28 Mart'ta tutuklanarak Ağrı Cezaevi'ne konuldu. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılan Osman G.,  iddianamede yer alan ifadesinde ByLock programını 2014 yılının 8'inci ayında ihraç edilen polis memuru Fatih S.'nin telefonuna yüklediğini ileri sürdü.

Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen Osman G., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirten Osman G. tahliyesini istedi.

Yozgatlı olduğunu belirten Osman G., "Yozgat küçük bir yer. Evim adliyenin karşısında telefonla aramasalar bile el sallasalar görebilirim. Adli kontrol şartı ile de olsa tahliyemi talep ediyorum. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum" diye konuştu.

Osman G.'nin tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve etkin pişmanlık hususlarının araştırılması için duruşmayı erteledi. 

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