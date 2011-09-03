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Evi yanan yaşlı kadın kurtarıldı BOLU (A.A)

03 Eylül 2011 02:14

-Evi yanan yaşlı kadın kurtarıldı BOLU (A.A) - 02.09.2011 - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde evi yanan Zeliha Erdoğan (70), çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yeniçağa bağlı Yukarıkuldan köyünde Zeliha Erdoğan'ın tek başına yaşadığı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında evde bulunan Erdoğan, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen Erdoğan, daha sonra olay yerine gelen ambulansla Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Evdeki yangın ise Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

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