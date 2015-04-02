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Evi yanan yaşlı çifte torunları 'geber inşallah' diye bağırdı

Zonguldak'ta yaşlı çiftin evi yandı, torunları 'Allah belanızı versin. Gebersin' dedi

02 Nisan 2015 21:54

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşlı çiftin evinde çıkan yangın mahalle halkını korkuttu. Yürümekte zorluk çeken yaşlı adam ve kadını dumandan itfaiye ekipleri kurtarırken, yaşlı çiftin torunu ise dedesi ve anneannesine 'Allah belanızı versin. Gebersin' diyerek tepki gösterdi.

Özgür Okumuş’un DHA’da yer alan haberine göre, Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde, 2 katlı evde çıkan yangında içeride mahsur kalan 88 yaşındaki Nuray ve 85 yaşındaki Kadir Şen çiftini itfaiye kurtardı.

Yangın, sabah saatlerinde Süleymanlar Mahallesi Mehmet Kadri Yılmaz Sokak’ta, Şen çiftinin kızları 43 yaşındaki Nur Şen ile oturdukları evde çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcım halıyı tutuşturdu. Kadir Şen, yanan halıyı dışarıya çıkarmak isterken kanepe de tutuştu.

Komşuların haber vermesiyle gelen itfaiye ekibi, içeri girerek önce Kadir Şen’i dışarı çıkardı. Balkona çıkarak kurtarılmayı bekleyen Nur Şen de dışarıya çıkarıldı. Yangın büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen Kadir Şen’e ambulansta müdahale edildi. Nuray Şen evin önünde oturarak gözyaşı döktü.

Bu sırada eve gelen çiftin torunları 22 yaşındaki Kıvanç A., “Allah belanızı versin” diyerek dede ve anneannesine tepki gösterdi. Torunun, ağlayan ninesine “Geber, geber inşallah. Bıktık artık” demesi tepki çekti.

Şen çifti, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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