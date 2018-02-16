T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evi terk eden eşini görünce intihardan vazgeçti

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da, inşaat halindeki binanın iskelesine çıkarak, kendisini atacağını söyleyen Recep K

16 Şubat 2018 12:51

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'da, inşaat halindeki binanın iskelesine çıkarak, kendisini atacağını söyleyen Recep K., şiddet gördüğü gerekçesiyle çocuğunu da alıp, evden ayrılan eşi Zühre K.\'nin olay yerine gelmesiyle inmeye ikna oldu.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Zühre K. (44), iddiaya göre, eşi Recep K.\'den (52) şiddet gördüğü gerekçesiyle çocuğunu da alıp, bir süre önce evden ayrıldı. Zühre K.\'nin kaldığı yeri öğrenmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne giden Recep K., başarılı olamayınca müdürlük binasının arkasında, yapımına devam edilen 10 katlı inşaata çıktı. İnşaatın 7\'nci katındaki iskeleye gelen Recep K., \"Eşim gelmezse kendimi atarım\" diye bağırdı. Recep K.\'yi görenler, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler, yanına çıktıkları Recep K.\'yi iskeleden ayrılması için ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de aşağıda branda açtı. İkna çabaları sonuç vermeyince polisler, kadın konukevine gidip, Zühre K.\'yi alarak, olay yerine getirdi. Polis aracında eşinin olduğunu gören Recep K., intihar eyleminden vazgeçerek, aşağı inmeyi kabul etti. 
Zühre K. ile Recep K., ayrı polis araçlarına bindirilerek, görüşmeleri için Mahallebaşı Polis Merkezi\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TurgayDHAERZURUMZühreOlayYakutiyeSosyal PolitikalarMüdürlüğüErzurum Büyükşehir BelediyesiPolislerRecepMahallebaşı Polis MerkeziFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24