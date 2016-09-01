T24 LogoT24 Logo
Gündem

Evi terk eden eşine kızan koca, evi yaktı!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Fotoğraf: Arşiv

01 Eylül 2016 19:32

Samsun’da evi terk eden eşine kızan koca, evi yaktı.

M.K., önceki gün ailevi sebeplerden dolayı eşi D.K. ile tartıştı. Tartışma sonrası kadın, çocuklarını alarak babaevine gitti. Bu akşam eve gelen ve eşinin evde olmadığını gören M.K., eline geçirdiği gazete parçaları ile evi ateşe verdi.

Evin yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü. M.K. ise, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

eşine kızdıevi yaktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24