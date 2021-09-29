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Evi soyuldu, polise gidince arabası da çalındı

"Bu hırsız arsız hem de çok arsız"

29 Eylül 2021 15:55

Erzincan'da evi soyulan Mehmet Yıldız şikâyetçi olmak için polislerle karakola gitti. Yıldız'ı takip eden hırsız, evi soyduğu sırada çaldığı yedek anahtarla Mehmet Yıldız'ın otomobilini de çaldı.

Olayla ilgili konuşan Yıldız, "Gece evde iğneden ipliğe her tarafı karıştırıyor gündüz saatlerinde ise arabayı alıp gidiyor. Bu hırsız arsız hem de çok arsız" ifadelerini kullandı.

Erzincan'da bir süredir Tercan ilçesine bağlı Bulmuş Köyü Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine geldiğinde pencerenin demir korkuluğunun söküldüğünü ve camının kırıldığını fark etti. Evin içinin de dağıldığını gören Yıldız, haber verdiği polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından ifade vermek üzere emniyete gitti. Bu sırada evi uzaktan takibe alan ve polis ekiplerinin Yıldız ile evden ayrıldığını gören hırsızlık zanlısı, yedek anahtarını aldığı, evin önünde park halinde bulunan otomobili alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık zanlısı tutuklandı

Polis merkezindeki ifadesinin ardından evine dönen Yıldız, kapısının önünde otomobilini göremeyince yeniden karakolun yolunu tuttu. Otomobilin çalındığını görüntülerden tespit eden ekipler, kısa sürede şüpheli Zeki P.'yi  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Zeki P. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

"Biz polislerle evden ayrılır ayrılmaz evden çaldığı yedek anahtarla arabayı çaldı"

Mehmet Yıldız, yaşadıklarını şöyle anlattı: 

"Memur arkadaşlar ifade için emniyete gelmem gerektiğini söylediler. Polis merkezi önündeki trafik yoğunluğu nedeniyle onlarla birlikte merkeze geçmemin daha uygun olacağını söylemeleri üzerine arabayı ve evin kapısını kilitleyerek hep birlikte polis merkezine geçtik. İfademin ardından eve döndüğümde aracımın evin önünde olmadığını gördüm. Bunun üzerine polisleri tekrar aradım. Biz polislerle evden ayrılır ayrılmaz evden çaldığı yedek anahtarla arabayı çaldı. Gece evde iğneden ipliğe her tarafı karıştırıyor gündüz saatlerinde ise arabayı alıp gidiyor. Bu hırsız arsız hem de çok arsız. Polis ekipleri kamera kayıtlarında yaptıkları incelemede hırsızı kısa sürede yakalıyorlar. Adaletin karşısında en ağır cezayı almasını istiyorum. Artık gerisi adalete kaldı." (AA)

 
 
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