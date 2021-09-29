Evi soyuldu, polise gidince arabası da çalındı

Erzincan'da evi soyulan Mehmet Yıldız şikâyetçi olmak için polislerle karakola gitti. Yıldız'ı takip eden hırsız, evi soyduğu sırada çaldığı yedek anahtarla Mehmet Yıldız'ın otomobilini de çaldı.

Olayla ilgili konuşan Yıldız, "Gece evde iğneden ipliğe her tarafı karıştırıyor gündüz saatlerinde ise arabayı alıp gidiyor. Bu hırsız arsız hem de çok arsız" ifadelerini kullandı.

Erzincan'da bir süredir Tercan ilçesine bağlı Bulmuş Köyü Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine geldiğinde pencerenin demir korkuluğunun söküldüğünü ve camının kırıldığını fark etti. Evin içinin de dağıldığını gören Yıldız, haber verdiği polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından ifade vermek üzere emniyete gitti. Bu sırada evi uzaktan takibe alan ve polis ekiplerinin Yıldız ile evden ayrıldığını gören hırsızlık zanlısı, yedek anahtarını aldığı, evin önünde park halinde bulunan otomobili alarak kayıplara karıştı.