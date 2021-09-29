Evi soyuldu, polise gidince arabası da çalındı

Polis merkezindeki ifadesinin ardından evine dönen Yıldız, kapısının önünde otomobilini göremeyince yeniden karakolun yolunu tuttu. Otomobilin çalındığını görüntülerden tespit eden ekipler, kısa sürede şüpheli Zeki P.'yi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Zeki P. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Mehmet Yıldız, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Memur arkadaşlar ifade için emniyete gelmem gerektiğini söylediler. Polis merkezi önündeki trafik yoğunluğu nedeniyle onlarla birlikte merkeze geçmemin daha uygun olacağını söylemeleri üzerine arabayı ve evin kapısını kilitleyerek hep birlikte polis merkezine geçtik. İfademin ardından eve döndüğümde aracımın evin önünde olmadığını gördüm. Bunun üzerine polisleri tekrar aradım. Biz polislerle evden ayrılır ayrılmaz evden çaldığı yedek anahtarla arabayı çaldı. Gece evde iğneden ipliğe her tarafı karıştırıyor gündüz saatlerinde ise arabayı alıp gidiyor. Bu hırsız arsız hem de çok arsız. Polis ekipleri kamera kayıtlarında yaptıkları incelemede hırsızı kısa sürede yakalıyorlar. Adaletin karşısında en ağır cezayı almasını istiyorum. Artık gerisi adalete kaldı." (AA)