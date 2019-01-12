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Evi kiralayıp, kaçak kazı yaptılar; Roma dönemi kaya mezarı tahrip ettiler

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde kiraladıkları evde yaptıkları kaçak kazıda, buldukları Roma dönemine ait kaya mezarı tahrip eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

12 Ocak 2019 13:46

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'in Seyitgazi ilçesinde kiraladıkları evde yaptıkları kaçak kazıda, buldukları Roma dönemine ait kaya mezarı tahrip eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İkiçeşme Mahallesi Bayıraltı Sokak\'taki evini 3 hafta önce kiraya veren A.A., bu kişilerin evinde kazı yaptığını görüp, polise başvurdu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, 2\'nci derece arkeolojik SİT alanı sınırları içerisinde bulunan evin bazı odalarının 2 metre derinliğinde kazıldığını ve şüpheliler tarafından bulunan Roma dönemine ait kaya mezarın tahrip edildiğini belirledi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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