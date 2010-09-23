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''EVET''Çİ AĞRI, ''HAYIR''CI TUNCELİ ANKARA (A.A)

23 Eylül 2010 14:43

-''EVET''Çİ AĞRI, ''HAYIR''CI TUNCELİ ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına ilişkin 12 Eylül 2010'da yapılan halk oylamasının kesin sonuçlarına göre en yüksek ''evet'' oyu yüzde 95.75 ile Ağrı'dan, en yüksek ''hayır'' oyu ise yüzde 81.02 ile Tunceli'den çıktı. Anayasa Değişikliklerine ilişkin halk oylamasının sonuçlarına göre, Yurt İçi Seçmen Kütüğü'nde kayıtlı olan 49 milyon 495 bin 493 seçmenden 38 milyon 172 bin 800'ü, 151 bin 954 sandıkta oy kullandı. Kullanılan oylardan 37 milyon 449 bin 300'ü geçerli, 723 bin 500'ü ise geçersiz sayıldı. Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'nde kayıtlı 2 milyon 556 bin 335 seçmenden, 196 bin 299'u 25 gümrük kapısında oy kullandı. Bu oylardan 194 bin 737'si geçerli, bin 562'si ise geçersiz kabul edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan halk oylamasının Türkiye geneli resmi kesin sonuçları şöyle:                   HALK OYLAMASI TÜRKİYE GENELİ           ----------------------------           Sandık seçmen listesine kayıtlıların sayısı  :  52051828           Halk oylamasına katılanların sayısı          :  38369099           Halk oylamasına katılım oranı                :  %  73.71           Evet oyu verenlerin sayısı                   :  21787244           Evet oyu verenlerin oranı                    :  %  57.88           Hayır oyu verenlerin sayısı                  :  15856793           Hayır oyu verenlerin oranı                   :  %  42.12             İLLERE GÖRE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASI SONUCU:      İl Adı            Kayıtlı   Katılım   Geçerli  Evet    Evet     Hayır  Hayır                   Seçmen    sayısı      Oy             Oranı           Oranı ------           --------  --------  -------  -------  -------  ------  ----- ADANA            1386290    1009385  992242   434090   43,75   558152  56,25 ADIYAMAN          358247     292354  287491   231222   80,43    56269  19,57 AFYONKARAHİSAR    483583     421921  411452   270258   65,58   141194  34,32 AĞRI              274121     154668  148624   142311   95,75     6313   4,25 AMASYA            233005     205882  202159   118637   58,68    83522  41,32 ANKARA           3341633    2669076  2632720  1423474  54,07  1209246  45,93 ANTALYA          1354787    1046905  1027278  444564   43,28   582714  56,72 ARTVİN            122503      96838    94703   47161   49,80    47542  50,20 AYDIN             719726     598062   585501  209606   35,80   375895  64,20 BALIKESİR         859259     735639   722086  348418   48,25   373668  51,75 BİLECİK           141196     124512   121762   60256   49,49    61506  50,51 BİNGÖL            154117     118652   115651  110167   95,26     5484   4,74 BİTLİS            174195     121962   116542  108470   93,07     8072   6,93 BOLU              198972     172551   169077  110644   65,44    58433  34,56 BURDUR            184987     165187   160711   84318   52,47    76393  47,53 BURSA            1843820    1517902  1490239  839892   56,36   650347  43,64 ÇANAKKALE         360770    314284    308723  123800   40,10   184923  59,90 ÇANKIRI           130511    109533    107527   82272   76,51    25255  23,49 ÇORUM             384676    338874    333237  226051   67,83   107186  32,17 DENİZLİ           665282    575647    562992  260645   46,30   302347  53,70 DİYARBAKIR        851241    296245    279008  262031   93,92    16977   6,08 EDİRNE            296576    254358    249744   66233   26,52   183511  73,48 ELAZIĞ            374530    302605    296663  242611   81,78    54052  18,22 ERZİNCAN          143843    123158    121643   77880   64,02    43763  35,98 ERZURUM           474085    379988    373026  324011   86,86    49015  13,14 ESKİŞEHİR         570044    472251    463957  213331   45,98   250626  54,02 GAZİANTEP         984683    716358    701112  489706   69.85   211406  30,15 GİRESUN           306396    244438    240153  152479   63,49    87674  36,51 GÜMÜŞHANE          88536     67596     66396   52110   78,48    14286  21,52 HAKKARİ           128572     11634     10512    9910   94,27      602   5,73 HATAY             922012    767398    756754  362040   47,84   394714  52,16 ISPARTA           298726    251725    245664  141226   57,49   104438  42,51 MERSİN           1123115    818141    804397  298422   37,10   505975  62,90 İSTANBUL         9206124   6743672   6641159  102513   54,86  2997696  45,14 İZMİR            2870888   2283900   2246847  816004   36,32  1430843  63,68 KARS              183800    125998    122490   80243   65,51    42247  34,49 KASTAMONU         269272    228815    223044  140006   62,77    83038  37,23 KAYSERİ           812554    692502    680984  498812   73,25   182172  26,75 KIRKLARELİ        251751    220111    216797   55542   25,62   161255  74,38 KIRŞEHİR          156339    125002    122527   71258   58,16    51269  41,84 KOCAELİ          1071556    864871    848323  516533   60,89   331790  39,11 KONYA            1327534   1117186   1096922  857167   78,14   239755  21,86 KÜTAHYA           418071    372393    364178  272217   74,75    91961  25,25 MALATYA           497796    413308    408694  307377   75,21   101317  24,79 MANİSA            960069    829406    811018  402677   49,65   408341  50,35 KAHRAMANMARAŞ     653042    547100    539219  428103   79,39   111116  20,61 MARDİN            385674    165856    157664  147344   93,45    10320   6,55 MUĞLA             593187    492611    483363  149620   30,95   333743  69,05 MUŞ               208405    112730    107806   99403   92,21     8403   7,79 NEVŞEHİR          196436    167489    164404  111049   67,55    53355  32,45 NİĞDE             219841    180549    176310  107474   60,96    68836  39,04 ORDU              508677    400122    391422  248557   63,50   142865  36,50 RİZE              229426    180309    177369  134961   76,09    42408  23,91 SAKARYA           612621    505267    496127  333871   67,30   162256  32,70 SAMSUN            874952    722865    709959  476774   67,16   233185  32,84 SİİRT             150645     76648     72342   68845   95,17     3497   4,83 SİNOP             149452    124319    121213   73262   60,44    47951  39,56 SİVAS             429921    355596    350504  268472   75,60    82032  23,40 TEKİRDAĞ          567415    465412    458124  168825   34,67   299299  65,33 TOKAT             423544    359680    353704  228438   64,58   125266  35,42 TRABZON           543550    428766    421131  288911   68,60   132220  31,40 TUNCELİ            56409     37918     37260    7072   18,98    30188  81,02 ŞANLIURFA         827755    566395    556313  523761   94,15    32552   5,85 UŞAK              245586    216999    211653  105368   49,78   106285  50,22 VAN               530745    231449    220746  208501   94,45    12247   5,55 YOZGAT            319155    257444    253675  196153   77,32    57522  22,68 ZONGULDAK         455043    380435    369517  184931   50,O5   184586  49,95 AKSARAY           245874    194680    190600  146102   76,65    44498  23,35 BAYBURT            48973     41432     40777   34687   85,07     6090  14,93 KARAMAN           158392    136818    133482   88019   65,94    45453  34,06 KIRIKKALE         195333    159578    156827  108586   69,24    48241  30,76 BATMAN            260951    105987     99500   94218   94,69     5282   5,31 ŞIRNAK            197046     44326     37749   33626   89,08     4123  10,92 BARTIN            140105    121146    116891   64713   55,36    52178  44,64 ARDAHAN            69508     53635     51835   28510   55,00    23325  45,00 IĞDIR             105349     53822     51941   27920   53,75    24021  46,25 YALOVA            148306    115990    113885   58304   51.20    55581  48,80 KARABÜK           163081    136555    133024   84821   63,76    48203  36,24 KİLİS              76649     63243     61936   41411   66,86    20525  33,14 OSMANİYE          308075    255251    250480  133827   53,43   116653  46,57 DÜZCE             237477    201385    197817  143443   72,51    54374  27,49 ---------------------------------------------------------------------------- TOPLAM          49495493  38172800  37449300 21667427 %57,85 15781873  %42,14 GÜMRÜKLERDE VERİLEN OYLARA GÖRE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASI SONUCU:      Gümrük Adı                         Katılım   Geçerli  Evet    Hayır                                     sayısı    Oy                     -------------------------          --------  -------  ----    ------ Adnan Menderes Havalimanı           13986    13927    5230     8697 Akçakale Karayolu                      20       18      17        1 Antalya Havalimanı                  14251    14063    7886     6177 Aralık Dilucu                         119      118      87       31 Atatürk Havalimanı                  43885    43664   23569    20095 Bodrum-Milas-Güllük Havaalanı        2097     2075     612     1463 Dalaman Havalimanı                    833      823     319      504 Doğubayazıt Gürbulak                   68       68      66        2 Erkilet Havalimanı                   6442     6361    4943     1418 Esenboğa Havalimanı                 15566    15430   10116     5314 Gaziantep Havalimanı                 1951     1916    1033      883 Habur Karayolu                         48       47      45        2 Hamzabeyli Karayolu                  1463     1450    1108      342 İpsala Karayolu                     22051    21736   14489     7247 Kapıkule Karayolu                   43326    43099   31690    11409 Kırklareli Dereköy                    436      431     245      186 Kilis Öncüpınar                       163      160     128       32 Nusaybin                               18       17      14        3 Reyhanlı Cilvegözü                   1348     1337     754      583 Sabiha Gökçen Havalimanı            23167    22962   15139     7823 Sarp Karayolu                         674      672     596       76 Seyhan Şakırpaşa                     3639     3632    1198     2434 Silifke Taşucu                        557      543     449       94 Yayladağı                             185      183      79      104 Yüksekova Esendere                      6        5       5        0 ------------------------------------------------------------------- Toplam                             196299   194737  119817    74920

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