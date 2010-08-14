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'Evet' yerine 'Tercih' mührü basılacak

İki partinin itirazını değerlendiren YSK 12 Eylül'deki referandumda mühürlerin üzerinde 'evet' yerine 'tercih' yazmasına karar verdi.

14 Ağustos 2010 03:00

T24 - İki partinin itirazını değerlendiren YSK 12 Eylül'deki referandumda mühürlerin üzerinde 'evet' yerine 'tercih' yazmasına karar verdi.

Referanduma 28 gün kala YSK sandıkta kullanılacak mühürün üzerindeki yazıyı değiştirdi. İki partinin itirazı üzerine 'evet' yazılı mühür yerine 'tercih' yazılı mühür kullanılacak.

12 Eylül tarihindeki referanduma geri sayım sürerken, havaalanlarında oylar kullanılıyor. Yurtdışında yaşayan seçmenlerin gündeme getirdiği 'evet' yazılı mührün kafa karıştırdığı yönündeki iddialar üzerine siyasi partiler harekete geçti. DP ve DSP Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu ve 'evet' yazısının değiştirilmesini istedi. CHP'de başvuruyu destekledi.

Ve YSK bugün yaptığı toplantıda kararını açıkladı. Oy birliğiyle alınan karara göre sandıkta kullanılacak mühürlerde 'evet' yerine 'tercih' yazacak.

YSK'nın açıklamasında "İl ve ilçe seçim kurullarının uygulamaya iliskin tereddütlerinin giderilmesi, halk oylamasında oy kullananların oylarını tereddütsüz kullanmaları bakımından, öncelikle "Tercih" mührü sayım islemlerini yaparak, varsa eksiklerin il seçim çevresinden giderilmesine, yeterli olanların öncelikle "Tercih" mührü kullanmalarına, yeterli olmadıgı ve herhangi bir nedenle eksik kalması durumunda "Evet" mührünün kullanılmasına" karar verilmiştir ifadeleri yer aldı.


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