T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Evet, Saakaşvili'yi hayâlarından asacağım'

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Gürcistan lideri Saakaşvili'yi testislerinden asacağını söylediği iddiasını doğruladı

04 Aralık 2008 02:00

Gürcistan ve Rusya arasında beş gün süren savaş sırasında Başbakan Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'ye Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Şaakaşvili'yi "testislerinden asacağını" söylediği iddiasına, Putin'den dolaylı doğrulama geldi.

Putin'in televizyonlardan canlı yayınlanan, halkın sorularını yanıtladığı toplantıya Penza kentinden katılan bir Rus vatandaşı, söz konusu iddiaları "Bir yerinden asacağınızı söylemişsiniz" diye hatırlattı. 

'Saakaşvili'yi testislerinden tavana asacağım'

Geçmişte de bazı konularda argo sözler sarfetmekten kaçınmayan Putin, Rus vatandaşının sorusuna hafifçe gülüp, yayının yapıldığı salondaki gülüşmeler yüzünden kısa bir süre durdu. Rus lider sonra da erkekte 2 testis olduğunu ima ederek, "Ama neden sadece bir yerinden?" yanıtını verdi.

'Sonuç olarak Saddam'ı astılar'

Putin, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Ciddi konuşmak gerekirse, dünyanın başka bir bölgesinde, yani Amerikalılar tarafından kitle imha silahları aradıkları gerekçesiyle işgal edilen Irak'taki trajik olayları hem siz, hem de biz biliyoruz. Burada hiç bir silah bulamadılar ancak başka gerekçelerle bu ülkenin devlet başkanını astılar. Bu en kötü ve trajik sonuca yol açan Gürcü politikacılara nasıl bir sorumluluk yükleneceğine Gürcü halkının karar vermesi gerektiğini düşünüyorum."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24