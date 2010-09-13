'Evet' oyları piyasalara yaradı

T24 - Dün yapılan referandumdan "evet" çıkması ve arkasından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği uzlaşma mesajları piyasaya olumlu yansıdı.



İMKB Bileşik Endeksi, 62.032,22 puanla tüm zamanların seans içi rekorunu kırarken, tarihinde ilk kez 62.000 puana ulaştı.



6 Eylül Pazartesi 61.100,96 puandan tüm zamanların rekoruyla kapanan endeks, bugünkü 1. seans açılışında 1.297,00 puan ve yüzde 2,14 artışla tüm zamanların rekoru olan 61.905,08 puana çıktı.



İMKB Bileşik Endeksi, açılışın ardından hızlı bir yükselişe girerek ilk 15 dakika içinde 62.032,22 puana kadar çıkarak yeni bir seans içi rekoru kırdı.



Bundan önceki seans içi en yüksek seviye 61.253,85 puanla 3 Eylül Cuma günü 2. seansta görülmüştü.



Endeks, 8 Eylül Çarşamba günü günü kapanışta 60.608,08 puandan kapanmıştı.

Dövizde son durum...



İstanbul serbest piyasada dolar 1,4930, euro 1,9100 liradan haftaya başladı.

İstanbul ve Ankara'da dolar, euro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla YTL olarak şöyle:

İstanbul

ABD doları: 1.4870 (Alış) - 1.4910 (Satış)

Euro: 1.9060 (Alış) - 1.9130 (Satış)

İngiliz sterlini: 2.2900 (Alış) - 2.3400 (Satış)





Ankara



ABD doları: 1.4870 (Alış) - 1.4970 (Satış)

Euro: 1.9020 (Alış) - 1.9170 (Satış)

İngiliz sterlini: 2.2800 (Alış) - 2.3250 (Satış)



Serbest piyasada 8 Eylül Çarşamba günkü kapanışta doların satış fiyatı 1,5180 lira, euro'nun satış fiyatı ise 1,9260 lira olmuştu.



Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,4900 lira, en yüksek fiyat 1,4925 lira, satışta en düşük fiyat 1,4950 lira, en yüksek fiyat 1,4995 lira düzeyinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda euro-dolar paritesi 1,2815, sterlin-dolar paritesi 1,5458, yen-dolar paritesi ise 84,00 düzeyinde seyrediyor.



