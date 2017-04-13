“Evet kampanyasının giderleri hangi bütçeden karşılanmaktadır?”

CHP Milletvekili Fikri Sağlar, AKP’nin her miting harcamasının ortalama 2 milyon lira olduğunu belirterek, "AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’ın toplam 82 miting yapacağı göz önüne alındığında, ortalama 164 milyon liranın harcanacağı öne sürülmüştür" dedi. Sağlar, giderlerin hangi bütçeden harcandığını sordu.

Sağlar, ‘devletin uçaklarını, kamunun personellerini ve tüm araçlarını kullanarak referandumda hayır çıkmaması için meydanları dolaşmanın Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a aykırı olduğunu’ belirterek, TBMM’ye soru önergesi verdi.

Tarafsız olması gereken cumhurbaşkanının taraflı, kamuda herkese eşit hizmet vermesi gereken vali ve kaymakamların ise iktidar partisine bağlı bir halde hareket ettiğini öne süren Sağlar şunları söyledi:

“Yapılan araştırmalarda bir mitingin ortalama gideri, tanıtım ve reklam giderlerinin 300 bin lira, sahne ses düzeni ve miting alanının düzenlemesinin 250 bin lira, uçak/araç giderlerinin 100 bin lira, çevre il ve ilçelerden otobüslerle vatandaşı taşımanın 500 bin lira, güvenliğin sağlanması için yapılan harcamaların 200 bin lira, halka kumanya dağıtımının 500 bin lira, görülmeyen harcamalar 150 bin lira olarak hesaplanmıştır. AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’ın toplam 82 miting yapacağı göz önüne alındığında, ortalama 164 milyon liranın harcanacağı öne sürülmüştür.”

Sağlar, TBMM’ye verdiği ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlamasını istediği soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

“AKP’nin referandum çalışmalarının maliyeti ortalama kaç lira olarak hesaplanmıştır? Referandum çalışmaları için partinize ait olmayan, devlete ait olan araçların (uçakların, otobüslerin v.b) kullanılmasının halka maliyeti nedir?

Referandum giderleri hangi bütçeden karşılanmaktadır? Yoksa tarafsızlığını yitiren cumhurbaşkanlığı ve başkanlık örtülü ödeneğinden mi sağlanmaktadır? Yaptıklarınızın suç olduğunun farkında mısınız?”