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‘Evet’ ile ‘hayır’ kafa kafaya

A&G araştırma şirketinin referanduma 13 gün kala açıkladığı anket sonuçlarına göre, seçmenlerin yüzde 45,2’si Anayasa paketine “evet” derken, yüzde 44&rsquo

31 Ağustos 2010 03:00

T24 - A&G araştırma şirketinin referanduma 13 gün kala açıkladığı anket sonuçlarına göre, seçmenlerin yüzde 45,2’si Anayasa paketine “evet” derken, yüzde 44’ü ise “hayır” dedi. Kararsızların oy oranı da 10,8.





A&G araştırma şirketi, referanduma sayılı günler kala 33 il ve 108 ilçede referamdum anketi yaptı.


Ankette 2 bin 405 seçmene Anayasa paketiyle ilgili tercihi soruldu.


Ankete katılanların yüzde 45,2’si 12 Eylül’de “evet” diyeceğini belirtti. Yüzde 44’lük bir seçmen kitlesi de Anayasa paketine “hayır” dedi.


Ankette kararsızların oy oranı ise 10,8 olarak belirlendi.

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