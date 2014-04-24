'Evet, hükümet yanlısıyım, yanlışlarını söyleyebildiğim sürece mahzuru yok'

Zaman gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan, kendisini “hükümet yanlısı yazar” sözleriyle eleştiren köşe komşusu Ahmet Turan Alkan’a bugünkü (24 Nisan 2014) köşesine düştüğü notla yanıt verdi. Mahçupyan, “Ahmet Turan Alkan benim için ‘hükümet yanlısı yazar’ demiş. Bence de öyle… Yanlışlarını söyleyebildiğiniz sürece herhangi bir yanı tutmanın mahzuru yok. Eminim Alkan için de öyledir” dedi.

Etyen Mahçupyan, 20 Nisan Pazar günü Zaman gazetesinde yayımlanan, “Cumhurbaşkanlığı sürecinin ikilemi” başlıklı yazısında, Köşk seçimleri sürecinde Başbakan Tayyip Erdoğan’a yönelik muhalefet tehdidinin ortadan kalkması halinde siyasi ortamın yumuşayacağını öne sürerek, “muhalefet basiret gösterir ve böyle bir hata yapmazsa Başbakan bu ikilemle karşı karşıya kalacak ve zorlanarak girilecek yol belki de çok hayırlı olacak. Çünkü hem halen yaşanmakta olan gerilime bir ara verilecek, hem de Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı kampanyası barışçı, reformcu ve kuşatıcı bir dil üzerinden yapılmak zorunda kalınacak” demişti.

Mahçupyan’ın bu sözlerini 21 Nisan Pazartesi günü Zaman gazetesinde yayımlanan “Relaks olalım” başlıklı yazısında eleştiren Ahmet Turan Alkan ise, 17 Aralık operasyonunun odağındaki 4 eski bakanı işaret ederek, “Ârâfta duruyorlar; istifa ettiler fakat mâsum olduklarını henüz yargı önünde savunamadılar. Ne var ki sadece o bakanlar değil, mensup bulundukları kabineyi yöneten kişi de ârâftadır. Mahallî seçimlerden önceki aylardan başlayıp hâlâ devam eden sertlik ve kutuplaştırma yaklaşımının başlıca sebebi de budur” görüşünü dile getirmişti.

Ahmet Turan Alkan, sözlerini şöyle sürdürmüştü: “Hükûmet yanlısı yazar, bu sıkıntılı durumu son derece net gördüğü ve birkaç gün önce bir muhalefet liderinin ağzından çıkan, ‘Bu şahsın her türlü şaibeden uzak olması şarttır. Türk milleti kral seçmeyecek, emir atamayacak. Milli kimliğe sahip çıkacak, hakkında hiçbir şaibe olmayan bir isme görev verecektir.” sözlerinin nasıl bir ağırlık taşıdığını iyi fark ettiği için krizi şimdiden önleyebilecek bir teklif getiriyor; teklif şudur: Muhalefet basiret göstersin, itaatkâr bir edâ ile Başbakan’ı desteklesin, zira gerilim de olsa, yumuşaklık da olsa bu zât zaten seçilecektir; öyleyse yiğitlik, yani olgunluk muhalefette kalsın!”

Etyen Mahçupyan, Ahmet Turan Alkan’ın bu sözlerine, Zaman gazetesinin bugünkü (24 Nisan 2014) nüshasında yayımlanan, “AKP ve yeni milliyetçilik” başlıklı yazısına düştüğü notla yanıt verdi.

Mahçupyan, yazısının sonuna düştüğü notta şu ifadeleri kullandı:

“Ahmet Turan Alkan benim için “hükümet yanlısı yazar” demiş. Bence de öyle… Yanlışlarını söyleyebildiğiniz sürece herhangi bir yanı tutmanın mahzuru yok. Eminim Alkan için de öyledir…”