Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu belirtilen Fethullah Gülen'in "kırmızı bülten" ile aranmadığını söyledi.

Öztürk, "Evet, Gülen 'kırmızı bülten'le aranmıyor" başlıklı yazısında aranan Gülen cemaati üyelerine ilişkin birçok iade talepnamesinin, ilgili ülke tarafından cevaplandırılırken "talep formunun yetersizliğinin" gerekçe olarak gösterildiğini belirterek "Oysa, yasaya göre iade ve “kırmızı bülten” taleplerinin ortaya konulması zorunluluğu var. Bu durumda iade ve kırmızı bülten taleplerinin geri çevrilme olasılığı ortadan kalkar"dedi.

Öztürk'ün aktardığına göre, Fethullah Gülen ile ilgili Adalet Bakanlığı'nın 22 Ağustos 2017 tarih ve 90245 sayı ile mahkemeye gönderdiği yazı şöyle:

“…Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 29.12.2015 tarih ve 2015/5170 D. iş sayılı yakalama emrine istinaden aranmakta olan Fetullah Gülen hakkında, ABD'den iadesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen 30.03.2016 tarihli iade evrakı, 19.07.2016 tarihli yazımız ile ABD makamlarına iletilmiş olup, iade talebimizin sonucu beklenilmektedir.”

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül; 22 Kasım'da TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, sonuncusu 3 Kasım 2017 tarihli olmak üzere şimdiye kadar 7 iade talepnamesiyle, 1 geçici tutuklama talebinin yapıldığını ifade etti. Bir başka ifadeyle; “kırmızı bülten” çıkarılmadığını söyledi. Bakanın sözünü ettiği iade taleplerinin akıbeti bilinmiyor.

“ADRESİ BELLİ” OLUNCA…

Evet, Fetullah Gülen hakkında, Interpol tarafından yayımlanmış “kırmızı bülten”bulunmuyor. Tabii şaşırıyorsunuz. Adalet Bakanlığı yetkililerine sorduğumda nedenini şöyle açıkladılar:

“Fetullah Gülen, ABD'de bulunuyor ve adresi de bellidir. Adresi belli olmayan şahısların uluslararası düzeyde Interpol tarafından aranması amacıyla kırmızı bülten çıkarılır. Bu aşamada kırmızı bülten talep evrakı iletilmesine gerek duyulmaz. Türkiye ile ABD arasında ‘Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Antlaşması' da bulunmaktadır.”

Örneğin Akın İpek hakkında da kırmızı bülten yayımlanmamış. İpek'in İngiltere'den ülkemize iadesi talebinde bulunuldu. Bu ülkeden aylardır cevap beklendiği için “kırmızı bülten” işleme konulmadı.

“YETERSİZLİK” VE “İHMAL” DE VAR

Bazı durumlarda, “kırmızı bülten” çıkarılması talebinin incelendiği ilgili makamlar, adresi belli olmayan bazı sanıklar için “kırmızı bülten” yayımlamama nedeni de ilginç. Örneğin FETÖ çatı davası sanıklarından Abdullah Aymaz ile ilgili olarak, Adalet Bakanlığı'nın 07.09.2017 tarih ve 93543 sayılı cevabi yazısını okuyalım:

“…Abdullah Aymaz hakkında iade evrakının 27.03.2017 tarihinde Almanya makamlarına iletildiği, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan 16.08.2017 tarihli yazıda, söz konusu talebin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na iletildiği ve sonucu beklenmektedir. Adı geçen hakkındaki ‘kırmızı bülten' talebinin de 09.09.2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na gönderildiği, İçişleri Bakanlığı'nın 18.10.2016 tarihli yazısıyla, ‘kırmızı bülten' talebinin içerik itibariyle yetersiz olduğu ve bu haliyle iletilmesi halinde reddedilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtilerek iade edildiği…”