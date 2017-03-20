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“Evet diyenlerin çoğu 18 maddeyi bilmiyor”

CHP'li Aytuğ Atıcı, Mersin'de referandum çalışması yürütüyor

20 Mart 2017 02:18

CHP Mersin Milletvekilli Aytuğ Atıcı, esnafla referandum hakkında konuşarak düşüncelerini dinledi ve ‘evet’ diyenler ise 18 maddeyi bilmediğini söyledi.

Evrensel’den Cemil Uğur’un haberine göre, Mersin’in Akdeniz ilçesinde Soğuksu ve Zeytinlibahçe caddesinde esnaf ziyaretinde bulunan Atıcı, esnafa neden ‘hayır’ demesi gerektiğini anlatı.

Ziyaret sırasında esnafın çoğunluğu 18 maddeyi bildikleri için ‘hayır’ derken ‘evet’ diyenlerin çoğunluğunun 18 maddeyi bilmediğini söyleyen Atıcı, sadece PKK’ya, Hollanda’ya, HDP’ye karşı olduğu için ‘evet’ oyu kullanan esnafında olduğunu ifade etti.

Atıcı daha sonra kahvede oturan vatandaşlarla da referandum hakkında konuştu. Vatandaşlara CHP için oy istemediğini Türkiye için istediğini söyleyen Atıcı, “Şimdi iş parti işi değil. İş Türkiye’nin geleceğidir. Türkiye’yi tek adama teslim etmeyelim. Tek bir kişi şaşırabilir. Ama parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı şaşırırsa başbakan var. Başbakan’da şaşırsa yargı var. Ama tek bir kişi olursa, o kişi de şaşırırsa ülke Suriye, Mısır gibi başkanlıkla yönetilen ülkeler gibi olabilir” dedi.

 

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