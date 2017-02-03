CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, referandum için “Hayır” kampanyası yürütlen gençlerin afiş astığı için gözaltına alındığını hatırlattığı soru önergesinde “Evet diyenleri de gözaltına alacak mısınız? Yoksa sadece 'hayır' diyenler mi gözaltına alacaksınız?” diye sordu.

Sağlar Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplandırılması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Sağlar’ın soru önergesi şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım kasım ayı sonunda yaptığı bir açıklamada OHAL’in, başkanlık sistemini de içeren anayasa değişikliğine dair referanduma gidilmeden önce kaldırılacağını söylemişti. Yıldırım, OHAL hakkında, “2017’ye girer girmez kaldırılacak diye bir şey yok. Şimdi, referandum olması halinde, elbette kimseye, ‘OHAL altında seçime gidildi… OHAL şartlarında referandum yapıldı.’ gibi bir söz söyleme fırsatı vermeyiz. Bu nedenle referandum öncesi OHAL kaldırılır diye düşünüyorum” demişti.

Ancak Ocak ayında OHAL 3 ay daha uzatıldı. Anayasa değişikliği gibi çok önemli bir değişiklik adı üstünde “olağanüstü halde” iken yapılması kabul edilemez. Kamu vicdanını yaralayan hallerden bir diğeri ise; eşitliğin, adaletin ve özgürlüğün olmadığı bir süreç içinde referanduma gidilmesidir. Rektörlerden, valilerden, sanatçılardan, tercihini evet olarak kullanacak olanlar sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparken; tercih hakkını hayır yönünde kullananlar gözaltına alınmaktadır. Oysa evet demek özgürlükse, hayır diyebilmekte anayasal haktır.

Hayır afişi astığı için gözaltına alınan gençler, referandumda hayır diyeceğini açıklayacağı için şikayet edilip gözaltına alınan esnaf ve daha niceleri. Ancak nedense evet dediği için gözaltına alınan esnaf yok!

Türkiye, temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı OHAL’i yaşarken anayasa değişikliğine gidilmesi, gidilirken de tercih haklarının sadece “evet” olmasına atfedilen özgürlük, kamu vicdanını derinden yaralamaktadır.

Bu çerçevede:

1) Olağanüstü hal varken, böylesine önemli bir anayasa değişikliğine gidecek misiniz?

2) Sayın Başbakan, OHAL sürecinde secime gidilmez demiştiniz. Referandum kararını alan Cumhurbaşkanı olabilir mi?

3) Evet diyenleri de gözaltına alacak mısınız? Yoksa sadece “hayır” diyenler mi gözaltına alacaksınız?

4) Vapurda “hayır” dediği için gözaltına alınan vatandaşlarımız var. Neden “evet” klipleri çekip sosyal medyada paylaşan ya da tercihini evet olarak lanse eden rektörlere, valilere, sanatçılara gözaltınız yok?

5) Yoksa “hayırdan” korkuyor musunuz?