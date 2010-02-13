'Evet diyen bizden değil'

T24 - Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Başkanı, ‘asimilasyon belgesi’ dediği Alevi Çalıştayı Raporu’na sert tepki gösterdi.





Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda, federasyona üye derneklerin yöneticileri ve Madımak Oteli’nde yaşamını yitiren Alevi yurttaşların aileleriyle düzenlenen toplantıda konuşan Ali Balkız, “Rapor bir aldatmacadır, maksatlıdır. Şeriata doğru giden yolda yeni adımlar öngören AKP projesidir” dedi.



Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Başkanı Ali Balkız, “Alevi Çalıştayı Ön Raporu”nun “aldatmaca” olduğunu belirterek “Bu belgeyi olumlu bulanlar bizden değildir” dedi.



Balkız, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda, federasyona üye derneklerin yöneticileri ve Madımak Oteli’nde yaşamını yitiren Alevi yurttaşların aileleriyle düzenlediği basın toplantısında, Alevi Çalıştayları sonrasında hazırlanan ön raporu değerlendirdi.



“Aleviliği sadece Aleviler tanımlayabilir” demelerine karşın “raporun Aleviliğe bir tanım getirdiğini” belirten Balkız, “böylece asimilasyon işleminin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini” söyledi. Ön raporda uzlaşmayla çıktığı belirtilen önerilerin “tamamen Sünni bakış açısının ürünü olduğunu” dile getiren Balkız, “Rapor bir aldatmacadır. Sanaldır, maksatlıdır, iyi niyetten yoksun, sorun çözen değil yeni sorunlar yaratan, şeriata doğru giden yolda yeni adımlar öngören bir AKP projesidir” görüşünü dile getirdi.





Sivas’i unutturma düşüncesi



Federasyon olarak, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın lağvedilmesi gerektiğini savunduklarını” anlatan Balkız, “Hükümet, Sünni kesimi kamu olanaklarıyla finanse etme uygulamasını güya Alevileri de sisteme dahil ederek güvenceye almak istemiştir. Raporda, Madımak Oteli’nin müzeye dönüştürülmesine ilişkin talebin ‘tehlikeli bulunması’ ise başlı başına feci bir bakış açısıdır. Binanın yıkılarak parka dönüştürülmesi önerisi AKP hükümetinin Sıvas katliamını hafızalardan silme, unutturma düşüncesinin bir ürünüdür. Biz biliyoruz ki, o bina yıkıldığında, parka dönüştürüldüğünde birkaç yıl sonra o parkın adı da belediye meclis kararlarıyla değiştirilecek, böylece katliamın izi yok edilmiş olacaktır” diye konuştu.



Zorunlu din dersleri konusunda ön raporda yer alan önerilerin “mevcut uygulamanın sonuçlarını daha da ağırlaştıracak nitelikte olduğunu” ifade eden Balkız, “isteğe bağlı din eğitiminin verilmesi” fikri ile “Alevi çocukları için asimilasyon aracı ve sistematik işkenceye dönüşmüş olan uygulamanın arttırılarak iki din dersi önerildiğini” belirtti.



ABF Başkanı Ali Balkız, cemevleriyle ilgili bölümünün, ön raporun “Sünni ulemanın bakış açısıyla yazıldığının en önemli göstergelerinden biri olduğunu” dile getirerek “Ön rapor, bir asimilasyon belgesidir. Bu belgeyi olumlu bulanlar bizden değildir” dedi.



