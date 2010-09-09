'Evet' çıkarsa, darbe karşıtları Evren ve arkadaşları hakkındasuç duyurusnda bulunacak

T24

‘Hayır’ diyenler de gelsin

Zamanaşımı söz konusu değil

56 aydın Evren’den şikâyetçi



Şüpheliler



12 Eylül’de yapılacak Anayasa referandumunda “Evet” sonucu çıkarsa aralarında Adalet Ağaoğlu, Emre Aköz, Osman Can, Rojin, Sacit Kayasu ve Yücel Sayman gibi isimlerin bulunduğu darbe karşıtları bir saniye bile beklemeden Kenan Evren ve diğer darbeciler hakkında suç duyurusunda bulunacak. 13 eylül sabahı Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne gidecek olan aydınlar, şikâyet dilekçelerini Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’na sunacaklar, Evren ve cuntacı arkadaşlarının yargı önüne çıkmasını talep edecekler.Taraf gazetesine konuşan “Yetmez Ama Evet” aktivisti Şenol Karakaş, şunları söyledi: “12 Eylül darbecisi Kenan Evren, o günkü grup komutanlığında olanlar, cezaevlerinde işkence yapanlar, yani en yukardan en aşağıya kadar hiyerarşik bir biçimde darbeye bulaşan ve bugün hayatta olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”Yaklaşık 30 şehirde suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Karakaş, “Zamanaşımı gibi tartışmalara prim vermek istemiyorum. Darbe bir insanlık suçu olduğu ve bunu yapanların yanına kâr kalmaması için bunu yapıyoruz. Yüzlerce insanın gelmesini bekliyoruz. Hatta referandumda ‘Hayır’ diyen kişilerin bile suç duyurusunda bulunacaklarını umuyorum” dedi.Avukat Mücteba Kılıç ise, “Darbecilerin işledikleri suçların soruşturmasına geçici 15. madde engel olduğundan zamanaşımı kesintiye uğramıştır, zamanaşımı söz konusu değildir. Kaldı ki darbeciler darbe günü ve devamında suç işlemeye devam ettiklerinden dahi zamanaşımı hiçbir şekilde dolmamıştır. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda müruruzaman söz konusu değildir” dedi. İşkenceye uğrayan kişilerin kendi işkencecisini şikâyet edebileceğini söyleyen Kılıç, “Adını bilmiyorsa yaptığı görevi şikâyet dilekçesinde yazabilir. Bir zamanlar kendisine işkence yapmış polis şimdi Eskişehir Emniyet Müdürü olduysa onu da ihbar edebilir” dedi.Adalet Ağaoğlu, Ahmet Kekec, Alev Erkilet, Arife Köse, Avi Haligua, Ayhan Aktar, Ayşe Demirbilek, Bekir Berat Özipek, Belgin Oral, Berkay Bağcı, Cafer Solgun, Cengiz Alğan, Demiray Oral, Doğan Tarkan, Emre Aköz, Engin Yazıcı, Enver Sezgin, Eren Keskin, Fadime Özkan, Fatih Demirci, Fehim Işık, Ferhat Kentel, Garo Paylan, Gökçe Değirmen, Gülçin Avşar, İsmail Erdoğan, Kasım Ergün, Kerem Kabadayı, Markar Esayan, Mehmet Baransu, Mehmet Uçum, Meltem Oral, Mustafa Dağcı, Mustafa Şentop, Mücteba Kılıç, Neslihan Demir, Nuran Yüce, Osman Can, Ömer Laçiner, Özden Dönmez, Rojin, Sacit Kayasu, Salih Şimşek, Sezai Temelli, Şenol Karakaş, Şerif Bayram, Tolga Tüzün, Turgay Oğur, Veysel Uçum, Volkan Akyıldırım, Yalçın Ergündoğan, Yıldıray Oğur, Yıldız Önen, Yücel Sayman, Zeynep Tanbay, Hilal Kaplan.Kenan Evren (Gen. Kur. Eski Bşk.), Nurettin Ersin (Kara Kuv. Eski Kom.), Tahsin Şahinkaya (Hava Kuv. Eski Kom.), Nejat Tümer (Deniz Kuv. Eski Kom.), Sedat Celasun (Jandarma Gen. Eski Kom.), Bedrettin Demirel (Harp Akad. Kom.), Ali Haydar Saltık (Gen. Kur. 2. Bşk.) Bülend Ulusu (TC. Eski Başbakanı) ve diğer bakan, bürokrat, vali, kaymakam, emniyet müdürü, asker, amir, memurlar.SuçDarbe yapmak, anayasayı değiştirmek, hükümeti yıkmak, sistemli bir şekilde planlayarak ve tasarlayarak adam öldürmek, kasten yaralamak, işkence yapmak...