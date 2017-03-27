'Evet' aracından inip, 'Hayır' pankartına 'Evet' yazdılar

Bolu'nun Mengen ilçesinde CHP'nin Demokrasi Köşesi'ne astığı 'Hayır' afişi, Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafı ve 'Evet' afişleri bulunan minibüsten inen 4 kişi tarafından sprey boya ile tahrip edilip üzerine 'Evet' yazıldı. Afişin tahrip edilmesi güvenlik kamerası ile kaydedilirken, Mengen Belediye Başkanı CHP'li Turhan Bulut ve partililer duruma tepki gösterdi.

CHP İlçe Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından 'Demokrasi nöbeti' tutulan ve 'Demokrasi Köşesi' adı verilen Atatürk Caddesi'ndeki meydana, Anayasa referandumu ile ilgili hazırlanan 'Hayır' afişini astı. Afiş, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile tarhip edilip 'Evet' yazıları yazıldı. Sabah afişin tahrip edildiğini fark eden CHP'liler ve belediye görevlileri, belediyenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntüde, AKP'nin referandum çalışmalarında kullandığı iddia edilen minibüsten inen 4 kişinin sprey boyalar ile afişi tahrip ettiği görüldü. Saat 02.24'te afişi tahrip eden 4 kişinin, daha sonra aynı minibüse binerek uzaklaştığı görüntülerde yer aldı. CHP'liler, minibüsün gün içinde Bolu'dan gelerek ilçede referandum çalışması yapan AKP grubu arasında yer aldığını iddia etti.

CHP'den tepki

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, CHP İlçe Başkanı Şenol Ersoy ve partililer, tahrip edilen afişin önünde toplanıp duruma tepki gösterdi. Başkan Bulut, parti tarafından hazırlanan 'Hayır' afişlerinin Kaymakamlıktan alınan izin ile ilçede 3 ayrı noktaya asıldığını belirterek, şöyle dedi:

"Demokrasi Köşesi adını verdiğimiz bu noktaya asılan 'Hayır' afişi, AKP'ye ait araçtan inen 3-4 kişi tarafından tahrip ediliyor. Üzerine 'Evet' yazıyorlar. 'Hayır' pankartının üzerine 'Evet' yazarak tahrip eden kişileri esefle kınıyorum. Neden buna ihtiyaç duydunuz? 16 Nisan'dan önce bu ayrıştırmayı yapmaya çalışanlar, 17 Nisan'dan sonra neler yaparlar endişe duymamak elde değil. Siz buradaki tahribatla halkın gözünde çok daha fazla tepki alıyorsunuz. Bu saldırıların 16 Nisan'dan sonra devam etmemesini istiyoruz. 16 Nisan'dan sonra barış, kardeşlik ve demokrasinin gelmesini diliyoruz. AKP il ve ilçe başkanının bu olayla ilgili ivedilikle özür dileyerek kınamalarını bekliyorum."

Başkan Bulut, afişi tahrip edenlerle ilgili yasal başvurularını yapacaklarını, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını anlatırken, şöyle konuştu:

"Bunu yapanların mutlaka ortaya çıkartılmasını ve yasaların verdiği yetkiyle gerekenin yapılmasını istiyoruz. Burası Mengen. Burası kararını 'Hayır' olarak verdi. Bu kararı içlerine sindiremeyenler bir tepki göstererek pankartın üzerinde tahribata giriştiler. Yasal sürecin takipçisi olacağız. Ayrıca tahrip edilen bu afişi buradan kaldırmayacağız. Üzerine başka bir afiş asacağız."