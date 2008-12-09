'Evet, 11 Eylül'ü biz yaptık' diyecekler

Küba'daki Guantanamo Üssü'nde dün görülen ön duruşmada, New York'ta yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan saldırıların beyni olmakla suçlanan Muhammed, bu kararlarını, iki suç ortağı zanlının zihinsel durumlarıyla ilgili tetkikten sonra resmen açıklayacaklarını söyledi.Askeri Hakim Albay Stephen Henley, iki zanlının akli dengelerinin yargılanmalarına izin verip vermediğinin anlaşılması için inceleme yapılmasını istemişti.5 zanlı terör saldırılarıyla ilgili rolleri konusunda suçlu bulunurlarsa, idam cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya bulunuyorlar.Mahkemeyi izleyen muhabirler, zanlıların bu kararlarını açıkladıkları ön duruşmadan sonra yeni bir mahkeme tarihi belirlenmediğini ve ABD Başkanı seçilen Barack Obama'nın görevi George W. Bush'tan devralacağı 20 Ocak'tan önce bir duruşma yapılma şansının zayıf olduğunu belirtiyor.Barack Obama, askeri mahkemeye karşı olduğunu açıklamış ve Guantanamo'daki tutukevini kapatmayı taahhüt etmişti.Bu arada, dün yapılan ön duruşmayı ilk kez ABD'den 11 Eylül kurbanlarının yakınlarının izlemesine izin verildi. Büyük güvenlik önlemlerinin alındığı mahkemeyi kurbanların 9 yakını izledi.Zanlıların mahkemeye verdikleri mektubu okuyan askeri hakim, Muhammed ve dört suç ortağı zanlının, kararlarını herhangi bir baskı altında kalmadan kendi inisyatifleriyle aldıklarını belirtti.Pentagon'a göre, Halid Şeyh Muhammed, 11 Eylül 2001 saldırılarını planlayarak 1996'da Usame Bin Ladin'e teklif etti. El Kaide lideri Bin Ladin'in onayını alan Muhammed hava korsanlarının Afganistan ve Pakistan'da eğitimlerini bizzat yönetti.Guantanamo'da yargılanan diğer dört zanlı da hava korsanlarına yardım ve saldırıların düzenlenmesine katılmakla suçlanıyor.