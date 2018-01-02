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Spor

Everton'dan 'Cenk Tosun' açıklaması

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce: "Elimizden gelen her şeyi yaptık" İSTANBUL, (DHA) İngiltere Premier Lig 22'nci hafta maçında Everton sahasında Manchester United'a 2-0 mağlup olurken, mücadelenin ardından Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce aç

02 Ocak 2018 02:36

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce: \"Elimizden gelen her şeyi yaptık\"

İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig 22\'nci hafta maçında Everton sahasında Manchester United\'a 2-0 mağlup olurken, mücadelenin ardından Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce açıklamalarda bulundu.
Deneyimli çalıştırıcı, Cenk Tosun ile ilgili gelen bir soruya, \"Bana göre Cenk\'i transfer etmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Şimdi bekliyoruz. Önümüzdeki 24 saat, bize neler olacağını gösterecek\" yanıtını verdi.

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