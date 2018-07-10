T24 LogoT24 Logo
Spor

Everton'dan Beşiktaş'a Vida için 15 milyon Euro'luk teklif

Premier Lig kulübü, Vida için kesenin ağzını açtı

10 Temmuz 2018 17:58

Beşiktaş'ta Domagoj Vida konusunda sıcak gelişme yaşanıyor. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Hırvatistan Milli Takımı'yla dikkat çeken Domagoj Vida için Everton devreye girdi.

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; Everton, Vida için Beşiktaş'a 15 milyon Euro'luk teklifi yaptı. Dünya Kupası çeyrek finalinde ev sahibi Rusya ile karşılaşan Hırvatistan'da Vida, uzatma dakikalarında attığı golle maçın penaltılara gitmesini sağlamıştı. Yıldız savunmacı, seri penaltı atışlarında da bir gol kaydetmişti.

ETİKETLER

Domagoj VidaHırvat futbolcuBeşiktaştransferEvertonbonservis15 milyon EuroPremier Lig
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24