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Spor

Everton'da Martinez'in yerine Koeman geliyor

Everton, Hollandalı teknik adam Koeman'ın serbest kalması için Southampton’a 5 milyon sterlin ödeyecek

07 Haziran 2016 23:08

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Hollandalı teknik adam Ronald Koeman’ı takımın başına geçirmek için Southampton ile anlaştı.

Everton, görevine son verdiği Roberto Martinez’in yerini 53 yaşındaki Koeman ile doldurmak için Hollandalı teknik adamın kulübüne 5 milyon sterlin ödeyecek. Koeman, yeni takımında kardeşi Erwin Koeman ve Jan Kluitenberg ile çalışacak.

Futbolculuk kariyerinde Ajax, PSV, Barcelona ve Feyenoord takımlarının formasını giyen Koeman, Hollanda ve Barcelona’daki antrenörlük deneyimlerinin ardından Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord ve Southampton takımlarını çalıştırdı.

Almanya’da düzenlenen 1988 Avrupa Şampiyonası’nda futbolcu olarak Hollanda ile şampiyonluk yaşayan Koeman, Southampton ile ligi geçen sezon 6, bir önceki sezon ise 7’nci sırada tamamladı.

 

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